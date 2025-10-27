Người dân mong quốc lộ 62 ở Tây Ninh sớm được cải tạo

Ngày 27/10, UBND xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) tổ chức họp tham vấn cộng đồng về tác động môi trường - xã hội và dân tộc thiểu số liên quan tới dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62.

Buổi tham vấn có đại diện Ban Quản lý dự án 3 (Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng) cùng hơn 150 người dân đại diện cho 350 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Quốc lộ 62 đang xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: An Huy).

Sau khi nghe chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trình bày quy mô, tiến độ, các bước thực hiện, tất cả người dân có mặt đã thống nhất chủ trương nâng cấp quốc lộ 62 ở Tây Ninh. Những người có mặt cũng góp ý về hành lang an toàn, tải trọng cho phép và phương án bảo hành sau khi hoàn thành.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng sớm duy tu, sửa chữa tạm thời trong thời gian chờ triển khai để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Năm (ấp 7, xã Mỹ An) chia sẻ: “Chúng tôi mong Nhà nước sớm cải tạo quốc lộ 62, đừng chắp vá nữa. Gần 10 năm nay, quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng, thường xảy ra tai nạn, người dân sống dọc tuyến khổ đủ đường”.

Buổi họp lấy ý kiến người dân tại UBND xã Mỹ An (Ảnh: H.D.).

Tháng 6/2025, Thủ tướng phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 62 cùng quốc lộ 53 và quốc lộ 91B, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, quốc lộ 62 có kinh phí hơn 3.200 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường đạt chuẩn cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, mặt đường rộng 11m.

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh nhiều lần kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ bố trí thêm vốn sửa chữa tạm để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường. Tuy nhiên, khi dự án đã có chủ trương, kinh phí duy tu định kỳ không còn được cấp đủ, chỉ còn các gói sửa chữa nhỏ lẻ.