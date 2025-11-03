Công an Tây Ninh bác tin người đàn ông tự lao mình vào xe đầu kéo

Ngày 3/11, người dùng mạng xã hội lan truyền bài viết về câu chuyện người đàn ông lao vào xe đầu kéo container ở Tây Ninh.

Các bài đăng mô tả nạn nhân là người đàn ông dằn vặt vì lỗi lầm, để lại thư tuyệt mệnh. Một số tài khoản còn chia sẻ bức thư được cho là của nạn nhân và clip hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh (Ảnh: H.D.).

Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, lúc 19h55 ngày 15/10, tại Km 46+500 đường ĐT830, qua xã Thạnh Lợi, Tây Ninh, có xảy ra vụ tai nạn.

Thời điểm trên, tài xế N.H.D. (39 tuổi, ngụ xã Xuyên Mộc, TPHCM) lái xe đầu kéo theo hướng Đức Hòa ra Bến Lức. Khi đến địa điểm trên, xe va chạm với ông H.V.D. (46 tuổi, ngụ xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau), khiến ông D. tử vong tại chỗ.

Theo biên bản hiện trường do Công an xã Thạnh Lợi và lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh ghi nhận, ông D. đi bộ, vượt qua dải phân cách cứng để băng sang đường thì xảy ra tai nạn. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ, ước tính thiệt hại khoảng 1 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định ông D. vượt qua dải phân cách không bảo đảm an toàn, dẫn đến tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Tây Ninh khẳng định đây là vụ tai nạn giao thông, không có bằng chứng hay dấu hiệu cho thấy nạn nhân cố ý lao vào xe như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.