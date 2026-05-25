Sân pickleball xây trái phép ở TPHCM, nhưng chủ không chịu tháo dỡ

Ngày 25/5, Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, địa phương đang thực hiện thủ tục theo quy định để xử lý cá nhân xây dựng sân pickleball, quán cà phê trái phép trên đất nông nghiệp.

Sân pickleball xây dựng trên đất nông nghiệp (Ảnh: L.S.).

Trước đó, ngày 26/11/2025, UBND phường Rạch Dừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 120 triệu đồng đối với bà H.T.T. (SN 1990) về hành vi xây dựng trái phép, buộc trả lại hiện trạng, nhưng đến nay, bà T. vẫn chưa thực hiện.

Theo UBND phường Rạch Dừa, bà T. đã tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng tại một phần thửa đất số 39,40,129,130,131,135,136,137 tờ bản đồ số 20, bản đồ địa chính phường 10 (cũ) năm 2025, tại số 222 đường Lưu Chí Hiếu.

Ngoài ra, bà T. đã sử dụng nhân công và vật liệu xây dựng tạo lập công trình trái pháp luật trên đất nông nghiệp tại các thửa đất nêu trên.

Thời điểm kiểm tra, công trình có 30 trụ móng đơn bê tông cốt thép có gắn bản mã, đã dựng 16 cột sắt chữ I cao khoảng 6m, tổng diện tích vi phạm là 3.200m2.

Bên trong sân pickleball V.P.C. (Ảnh: V.P.C.).

Do đó, UBND phường Rạch Dừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. tổng số tiền 120 triệu đồng, buộc bà T. phải tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, bà T. còn phải nộp lại số tiền hơn 4,5 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp, thời hạn khắc phục hậu quả là 10 ngày. Tuy nhiên, đã nửa năm trôi qua, bà T. vẫn chưa hoàn trả lại hiện trạng cho các thửa đất nêu trên. Các công trình vi phạm vẫn mở cửa đón khách, hoạt động rầm rộ.