Hai người đi xe máy bị hất văng sau cú tông ô tô khách

Theo nội dung clip, vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 10 và đường nhánh dân sinh. Khi ô tô khách đang lưu thông trên quốc lộ 10 và bật tín hiệu rẽ trái, đúng lúc này, xe máy chở 2 người chạy với tốc độ cao đã đâm vào hông xe khách. Hậu quả khiến 2 người ngồi trên xe máy bị hất văng ra vệ đường.

Khoảnh khắc xe máy chạy với tốc độ cao đâm vào xe khách đang rẽ trái (Ảnh: Cắt từ clip Fanpage Nga Sơn Biz).

Ngày 25/5, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h33 ngày 24/5 tại km198 quốc lộ 10, đoạn qua thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ô tô khách mang biển kiểm soát 29K-130.xx, do tài xế Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, trú tại thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Hùng Vương đi xã Nga Thắng.

Khi ô tô rẽ trái vào khu Bắc Ba Đình xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 36B4-577.xx, do anh Hoàng Văn An (SN 1989) điều khiển, chở theo anh Phạm Ngọc Tĩnh (SN 1988), đều trú tại xã Hà Trung, Thanh Hóa lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy bị thương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.