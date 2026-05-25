Cháy tại căn hộ chung cư ở TPHCM, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Ngày 25/5, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư N.A., nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh.

Khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn hộ ở tầng cao nhất của chung cư. Phát hiện cháy, hàng trăm cư dân nhanh chóng di chuyển bằng cầu thang bộ xuống đất để đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ căn hộ khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Vụ cháy không gây thương vong, nhưng khiến nhiều vật dụng, tài sản bên trong căn hộ bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.