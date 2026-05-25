Con trai 4 tuổi lái ca nô trên sông, cha quay clip đăng mạng xã hội

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh T.H.T. (37 tuổi, ngụ phường Trung An). Trước đó, anh T. có hành vi để con trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền rồi quay video đăng lên mạng xã hội.

Anh T. để con trai 4 tuổi cầm lái ca nô (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cơ quan chức năng, anh T. bị cảnh sát giao thông xử phạt với tổng số tiền 16.750.000 đồng về các hành vi không đăng ký lại phương tiện, sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn và giao người không đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Trước đó, tài khoản Facebook "Thắng ôtô cũ" đăng tải trong Hội nhóm "Đam mê Jetski Cano Việt Nam" một đoạn clip ghi cảnh bé trai khoảng 4 tuổi đang ngồi điều khiển ca nô trên sông Tiền.

Clip nhanh chóng đạt lượng xem và tương tác cao. Có người dân đã phản ánh sự việc đến Cục Cảnh sát giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, xác định người đăng tải đoạn clip là anh T. nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận chiếc ca nô là do anh mua lại với giá 150 triệu đồng. Sau đó, anh T. cho con trai (4 tuổi) cầm lái trong khoảng 3 phút để quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngoài ra, kiểm tra chiếc ca nô, cơ quan công an còn phát hiện nhiều vi phạm như giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ca nô đã hết hiệu lực từ ngày 3/4/2017 (tức gần 8 năm), giấy đăng ký phương tiện vẫn mang tên người bạn cũ; bản thân anh T. cũng không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T., đồng thời yêu cầu gỡ bỏ đoạn clip đã đăng trên mạng xã hội.