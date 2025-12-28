Xe cứu thương "dỏm" bị CSGT phát hiện trên cao tốc

Ngày 28/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 2, Cục CSGT vừa phát hiện, lập biên bản với một ô tô không được quyền phát tín hiệu ưu tiên, nhưng vẫn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên loại dành cho xe cấp cứu.

Chiếc ô tô không được quyền phát tín hiệu ưu tiên, nhưng vẫn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên loại dành cho xe cấp cứu (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào lúc 16h15 ngày 26/12, Tổ công tác thuộc Đội 2 thực hiện nhiệm vụ tại km95 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hải Phòng đi Hà Nội) đã phát hiện một chiếc xe cứu thương nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện chiếc ô tô biển số 29G-012.xx (nền vàng chữ trắng) không được quyền phát tín hiệu ưu tiên, nhưng vẫn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên loại dành cho xe cấp cứu. Ngoài ra, trên ô tô có chở hàng nhưng không phải thuốc men, vật tư y tế.

Tổ CSGT sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ bộ phát tín hiệu ưu tiên trên ô tô theo quy định.

Tại Nghị định 168/2024 quy định, hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.