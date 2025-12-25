CSGT Hà Nội đã in 18.200 phôi giấy phép lái xe vật lý

Ngày 25/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết thực hiện cao điểm làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe (GPLX), Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ đã thành lập nhiều tổ công tác, phối hợp với công an cấp xã trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo, bổ sung thông tin và làm sạch dữ liệu GPLX.

Người dân làm thủ tục nhận lại GPLX bản vật lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo số liệu thống kê từ ngày 17/12 đến 23/12, Đội Sát hạch đã tiếp nhận tổng số 9.753 hồ sơ cấp đổi GPLX; trong đó, GPLX quá hạn, đổi GPLX công an, quân đội, đổi GPLX nước ngoài là 414 hồ sơ. Riêng cấp đổi, cấp lại GPLX xe máy đã tiếp nhận 6.014 hồ sơ.

Cùng với đó, công tác sát hạch, cấp GPLX được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình với 39 kỳ sát hạch lái xe, tiếp nhận hồ sơ sát hạch ô tô cho 8.906 học viên và xe máy cho 7.369 học viên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

CSGT chụp hình làm thủ tục đổi GPLX (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, trong cao điểm làm sạch dữ liệu GPLX, Đội Sát hạch đã ghi nhận 750.737 lượt truy cập gửi ảnh GPLX xe máy bìa giấy qua ứng dụng iHaNoi; thực hiện cấp đổi 33.024 GPLX xe máy từ bìa giấy sang vật liệu PET. Đồng thời, lực lượng CSGT đã hướng dẫn 17.609 trường hợp cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic.

Cũng trong thời gian này, Đội Sát hạch, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã in 18.200 phôi GPLX vật lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp đổi của công dân.