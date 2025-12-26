5 địa phương có số lượng ô tô, xe máy đăng ký mới nhiều nhất năm 2025

Chiều 26/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, toàn quốc đăng ký mới 624.300 ô tô. Năm 2024, con số này là gần 491.400 xe.

Người dân Hà Nội đi đăng ký, bấm biển số xe (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT cho biết, 5 địa phương có số lượng ô tô đăng ký mới nhiều nhất gồm TPHCM với gần 102.400 xe, Hà Nội với 88.165 xe, Hải Phòng 31.436 xe, Bắc Ninh hơn 30.700 xe, Phú Thọ 26.930 xe.

Với xe máy, trong năm nay toàn quốc đăng ký mới hơn 3,2 triệu xe. Năm 2024 đcon số này là gần 2,4 triệu xe.

Nhà chức trách cho hay, 5 địa phương có số lượng xe máy đăng ký mới nhiều nhất gồm TPHCM với 290.570 xe, Hà Nội có 255.658 xe, An Giang có 157.699 xe, Đồng Nai có 135.332 xe, Lâm Đồng có 130.934 xe.

Cũng theo Cục CSGT, trong năm nay toàn quốc ghi nhận hơn 122.000 xe tải, xe container được đăng ký mới. Con số này tăng 35% so với năm 2024 (89.943 phương tiện).