Xe cứu thương biến dạng sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM

Đến 22h30 ngày 15/3, Phòng CSGT, Công an TPHCM, xử lý xong hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường ĐT741 (đoạn qua phường Vĩnh Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe tải biển số Hà Nội lưu thông trên đường ĐT741, hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: C.S.).

Khi đến khu vực trước cổng Khu công nghiệp Tân Bình (phường Vĩnh Tân), xe tải bất ngờ tông vào ô tô 5 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Cú va chạm khiến ô tô 5 chỗ lao tới tông trúng một xe cứu thương, đẩy phương tiện này tiếp tục va vào ô tô 7 chỗ phía trước, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe.

Vụ việc khiến các phương tiện hư hỏng, móp méo. Trong đó, xe cứu thương bị biến dạng cả phần đầu và đuôi. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe không có bệnh nhân.

Đây là xe cứu thương từ thiện của một nhà hảo tâm tại khu vực huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ, chuyên hỗ trợ đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Xe cứu thương biến dạng sau tai nạn liên hoàn (Ảnh: C.S.).

Ngoài ra, tài xế xe tải và những người trên 2 ô tô còn lại (có nhiều trẻ em) may mắn không bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.