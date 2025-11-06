Chở hai con đi học về, người cha gặp tai nạn tử vong ở TPHCM

CSGT TPHCM đang cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera để điều tra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6/11, tại đoạn đường 7A gần khu công nghiệp Rạch Bắp, phường Tây Nam, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A.T.).

Thời điểm trên, người đàn ông chạy xe máy chở theo 2 con nhỏ từ trường học về nhà đã va chạm với xe máy do một người đàn ông khác điều khiển.

Vụ tai nạn khiến người cha tử vong tại chỗ, 2 trẻ nhỏ và người đàn ông còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, người đàn ông chở theo 2 con nhỏ đang sang đường thì xảy ra tai nạn.