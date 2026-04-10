Xe container làm đổ hàng tấn gạch trên đường ở TPHCM

Chiều 10/4, CSGT Công an TPHCM đang điều tra vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - đường NE8, phường Thới Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Khi xe container đầu kéo chở gạch lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, lúc vào cua đã làm đứt dây chằng, khiến hàng tấn gạch đổ xuống đường.

Rất may thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện đi sát bên nên không ghi nhận thương vong về người.

Công nhân khắc phục sự cố (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, hàng tấn gạch hư hỏng nằm ngổn ngang trên mặt đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, xử lý vụ việc.

Một xe nâng cùng công nhân được điều đến để thu dọn số gạch, khắc phục sự cố.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.