Container bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 24/9, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ cháy container xảy ra trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Container gặp sự cố trên cao tốc (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 6h20 cùng ngày, container mang biển số TPHCM chạy trên cao tốc theo hướng Trung Lương - Mỹ Thuận, đến đoạn thuộc xã Mỹ Lợi (Đồng Tháp) thì bất ngờ bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bánh trước bị nổ, dẫn đến việc chiếc xe phát hoả.

Vụ hoả hoạn làm phần đầu container bị hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người.

Nhận tin báo, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã kịp thời có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Lực lượng CSGT đã bảo vệ hiện trường, điều tiết và phân luồng giao thông.