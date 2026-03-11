Xe bồn tông ngã cột đèn, lật nhào ở TPHCM

Đến 13h ngày 11/3, lực lượng CSGT TPHCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ lật xe bồn trên đường ĐT 746.

Khoảng khắc chiếc xe bồn bị lật trên đường ĐT 746 (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Lúc 10h40 cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn trộn bê tông chạy trên đường ĐT 746, theo hướng vòng xoay Tân Hiệp đi vòng xoay Kim Hằng, phường Tân Hiệp.

Khi vừa qua khỏi vòng xoay Tân Hiệp khoảng 50m (khu phố Tân Hội), xe bồn bất ngờ leo lên dải phân cách ở giữa tim đường. Phương tiện tiếp tục cày đi khoảng 10m rồi tông vào cột đèn chiếu sáng, sau đó lật nhào xuống đường.

Vụ tai nạn làm xe bồn hư hỏng, dầu nhớt chảy tràn ra đường, cột đèn chiếu sáng bị tông ngã vướng vào đường dây điện. May mắn nam tài xế không bị thương, không có phương tiện nào bị va trúng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hiệp đến hiện trường điều tiết giao thông, huy động xe cẩu đến xử lý chiếc xe bồn gặp nạn.