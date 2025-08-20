Chạy ô tô bóp còi inh ỏi trên bãi biển đông người, tài xế lĩnh án tù

Ngày 20/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Ngọc Cường (44 tuổi, trú tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Với việc lái ô tô trên bãi biển đông người, tài xế Cường vướng vòng lao lý (Ảnh: Minh Hằng).

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 31/5, Cường điều khiển ô tô bán tải di chuyển dọc bãi biển thuộc xã An Phú đến khu vực resort SaLa thuộc thành phố Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, xe của Cường bị ngập nước và lún cát, phải gọi xe cẩu kéo lên.

Đến 17h cùng ngày, khi xe kéo lên, dù trên bãi biển có rất đông người dân tắm biển, vui chơi nhưng nam tài xế vẫn điều khiển xe chạy dọc bờ biển và bóp còi xe inh ỏi.

Tài xế Cường chạy ô tô bóp còi inh ỏi trên bãi biển đông người (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước tiếng còi xe lớn, nhiều người sợ hãi bỏ chạy. Hành động của Cường gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại bãi biển.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Cường 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.