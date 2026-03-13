Xe ben tông ô tô xoay vòng ở TPHCM

Chiều 13/3, Đội CSGT Nam Sài Gòn (PC08, Công an TPHCM) xử lý hiện trường vụ xe ben va chạm ô tô trên quốc lộ 51.

Chiếc ô tô văng lên dải phân cách, nằm xoay ngang (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h45 cùng ngày, nam tài xế khoảng 60 tuổi lái ô tô 5 chỗ biển số 51M-527.xx chạy trên quốc lộ 51, theo hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Khi đến trước UBND phường Phú Mỹ (TPHCM), phương tiện xảy ra va chạm với xe ben do nam tài xế khoảng 30 tuổi lái chạy cùng chiều.

Chiếc ô tô con bị xe ben ủi đi một đoạn, xoay vòng trên đường rồi lao lên dải phân cách. Xe con tiếp tục trượt trên dải phân cách rồi va vào cột đèn chiếu sáng.

Vụ tai nạn làm chiếc ô tô 5 chỗ biến dạng, nằm xoay ngang trên dải phân cách. Rất may, nam tài xế không bị thương, nhưng tinh thần hoảng loạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân.