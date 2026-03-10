Cụ ông bị xe đầu kéo tông tử vong ở TPHCM

Ngày 10/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Rạch Dừa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo biển số 72C-061.xx chạy trên đường 30 tháng 4, theo hướng từ đường Nguyễn An Ninh đi quốc lộ 51.

Khi đến điểm giao với đường Lê Quang Định (ngã 3 Vietsovpetro), tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc xe ôm cua đã xảy ra va chạm với xe máy do ông L.N.V. (71 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm làm ông V. bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.