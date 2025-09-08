Xe ben tông 3 xe máy, 4 người bị thương ở TPHCM

Ngày 8/9, CSGT Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giữa xe ben và 3 xe máy khiến 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT741, xã Phước Hòa, TPHCM (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: P.V.).

Thời điểm trên, xe ben lưu thông trên đường ĐT741. Khi đến ngã tư Bến Trám, xã Phước Hòa, phương tiện tông vào ba xe máy phía trước đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông khiến ba xe máy bị lùa về phía trước, 4 người trên ba xe bị thương.

Tại hiện trường, một xe máy nằm lọt dưới gầm, một xe nằm trước đầu xe ben. Các nạn nhân bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ tai nạn xảy ra trước đèn tín hiệu, ngay ngã tư khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Một xe máy nằm lọt dưới gầm, một xe khác nằm trước đầu xe ben (Ảnh: Chức Sky).

Nhận tin báo, CSGT TPHCM nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực.