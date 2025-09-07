Làm rõ thông tin chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng ở TPHCM

Ngày 7/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát tại một phòng khám nha khoa. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 3/9, tại phòng khám nha khoa T.C., trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một phụ nữ ngồi trong phòng khám lời qua tiếng lại với người mặc áo blouse, được cho là bác sĩ nha khoa tại phòng khám.

Cô gái tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung ở phường Hạnh Thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, cô gái dùng điện thoại quay clip thì bị người phụ nữ cầm gậy đe dọa, kéo ngã và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Sau khi xảy ra vụ việc, cô gái đã trình báo công an.

Nhà chức trách xác định cô gái bị tấn công trong clip là chị N.T.T.T. (SN 1994, quê Đắk Lắk), người mặc áo blouse trong clip là N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa T.C.). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình chị T. đến cơ sở này điều trị răng.