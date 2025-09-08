Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả có nghệ sĩ ở TPHCM

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (SN 1987, cư trú tại TPHCM) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đây là nhóm nghi phạm tham gia vụ ẩu đả tại quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ) có sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ và YouTuber.

Trước đó, ngày 6/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả tại quán ăn, trong đó có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ như H.L., V.V.L.T, (nghệ danh L.T.) và các YouTuber. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 4/9, tại một quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc.

Khung cảnh tại quán ăn hôm xảy ra ẩu đả (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát tại quán ăn nói trên. Trong clip có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn.

Nạn nhân được một số người khác hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu ở vùng đầu. Phát hiện vụ việc, nhiều người vào can ngăn.