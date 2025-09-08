Người đàn ông ở TPHCM trình báo mất gần 30 cây vàng trong ô tô

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi (trước đây là phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác minh, điều tra vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ô tô bán tải.

Một nam giới mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc ô tô của anh D. (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Thông tin ban đầu, sáng 7/9, anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) đến Công an phường Phú Lợi trình báo bị mất cắp tài sản có giá trị lớn.

Anh D. cho biết, khuya 6/9, anh lái ô tô bán tải biển số 61A-821.xx chở người bạn về căn nhà trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè và ngủ, cửa trước bên phụ vẫn mở.

Đến sáng 7/9, người đi đường thấy cửa ô tô mở nên gọi anh D. thức dậy. Người đàn ông này kiểm tra xe và phát hiện bị mất một chiếc điện thoại cùng số lượng lớn trang sức bằng vàng gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn…

Theo anh D., tổng khối lượng trang sức gần 30 cây để trong hộc xe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Phú Lợi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời xác minh tin trình báo của người đàn ông này.

Khu vực anh D. đậu xe bán tải để ngủ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 3h cùng ngày, có một người nam giới, mặc áo xe ôm công nghệ đã tiếp cận chiếc ô tô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi.

Công an TPHCM đã tạm giữ chiếc bán tải để khám nghiệm dấu vết, điều tra vụ việc.