Cô gái kể lúc bị chủ cơ sở nha khoa hành hung ở TPHCM

Tối 7/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị N.T.T.T. (SN 1994, quê Đắk Lắk) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc bị bà N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) hành hung, đập vỡ điện thoại.

Chị T. cho biết, năm 2021, chị đến cơ sở nói trên để niềng răng. Đến năm 2023, chị phát hiện răng có dấu hiệu bị nghiêng vào trong nên hỏi bà C. về vấn đề này. Thời điểm trên, bà C. trấn an rằng không có gì đáng lo nên chị T. vẫn tin tưởng.

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị tố tấn công khách hàng (Ảnh: Chụp lại từ clip).

Tháng 5 vừa qua, thấy răng mình nghiêng vào nhiều hơn, chị T. đến cơ sở nha khoa khác để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị T. bị tiêu xương răng, cần tháo niềng sớm. Chị T. trao đổi lại với bà C. ngay sau đó.

Đến tháng 8, chị T. được cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tháo niềng. Kể từ lúc đó, hàm răng của chị T. bị nghiêng vào trong, thiếu thẩm mỹ.

Sau nhiều lần liên hệ chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh về sự cố trên, chị T. vẫn không nhận được phản hồi. Đến chiều 3/9, chị T. cùng một người bạn đến phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, yêu cầu gặp chủ cơ sở để trao đổi về phương án điều trị.

Sau khi lời qua tiếng lại, chị T. cầm điện thoại quay clip thì bất ngờ bị bà C. dùng gậy đe dọa, kéo ngã và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Người bạn đi cùng lên tiếng căn ngăn cũng bị bà C. tác động.

“Lúc đó, tôi hoảng sợ, không nghĩ một bác sĩ lại có hành động côn đồ như vậy. Vụ việc khiến tôi bị đa chấn thương, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của tôi cũng bị bà C. làm hỏng”, chị T. nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị T. đã đến trụ sở công an trình báo.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát tại một phòng khám nha khoa. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 3/9, tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.