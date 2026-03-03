Tông CSGT ở TPHCM để bỏ chạy, 2 thanh niên lĩnh án

Ngày 3/3, TAND TPHCM tuyên phạt các bị cáo Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng 23 tuổi, quê Vĩnh Long) 5 năm tù về tội Giết người.

Vụ án xảy ra vào năm 2020, ban đầu, Công an huyện Bình Chánh (cũ) khởi tố Vĩ và Hải về tội Chống người thi hành công vụ. Một năm sau, cơ quan chức năng thay đổi tội danh sang Cố ý gây thương tích.

Đến đầu năm 2025, Công an TPHCM tiếp tục thay đổi quyết định, chuyển tội danh của các bị cáo sang Giết người.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo hồ sơ vụ án, trưa 16/11/2020, Kiên Đại Vĩ điều khiển xe máy chở Thạch Hồng Hải lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ).

Thời điểm này, tổ công tác của Trạm CSGT Đa Phước đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tốc độ và phát hiện xe của Vĩ có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ trong tổ công tác tên P.T.Nh. ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Thấy vậy, Vĩ giảm tốc độ. Tuy nhiên, Hải ngồi phía sau đã xúi Vĩ tăng ga bỏ chạy. Vĩ đồng ý, tăng tốc và lách sang trái để vượt qua tổ công tác.

Trong quá trình bỏ chạy, xe của Vĩ va chạm trực diện với cán bộ Nh., khiến người này ngã xuống đường. Hậu quả, nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 36%.