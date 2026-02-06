Phạt tài xế làm rơi hàng khiến người đi đường bị thương ở TPHCM

Ngày 6/2, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.P. (SN 1988) về hành vi điều khiển xe tải chở hàng vượt quá chiều cao cho phép và làm rơi vãi hàng hóa trên đường.

Với các lỗi nêu trên, tài xế P. bị xử phạt tổng cộng 5,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3/2, Đội CSGT Phú Lâm tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua clip ghi nhận xe tải chở hàng vượt chiều cao khi lưu thông trên đường Hồ Học Lãm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong khi di chuyển, một bao hàng từ xe tải rơi xuống đường, khiến người lái xe máy phía sau bị thương nhẹ.

Tài xế lái xe tải chở hàng vượt quá thành xe hơn 1m (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay khi nhận thông tin, tổ tuần tra đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện do tài xế P. điều khiển đã chở hàng vượt hơn 1m so với thành xe.

CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và tài xế chấp hành nghiêm quy định về xếp hàng hóa, bảo đảm đúng tải trọng và kích thước giới hạn cho phép. Việc tuân thủ quy định góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn.