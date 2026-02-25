Đề nghị truy tố tài xế tông CSGT ở Tây Ninh

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 Tây Ninh đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên) về tội Chống người thi hành công vụ. Nhớ là tài xế lái xe bán tải đâm vào xe đặc chủng CSGT khi bị truy đuổi.

Nhớ bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố tội Chống người thi hành công vụ khi lái ô tô tông ngã xe CSGT (Ảnh: N.H.).

Khoảng 7h ngày 23/11/2025, Nhớ lái xe bán tải gắn biển số giả 63C-376.32 trên đường tỉnh 816, theo hướng từ quốc lộ 1 đến quốc lộ N2.

Phát hiện Nhớ chạy quá tốc độ, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Anh ta không chấp hành, lái ô tô chạy về hướng quốc lộ N2. CSGT truy đuổi đến khu vực cầu Bà Thiện (xã Bình Đức) và dùng xe đặc chủng chặn trước đầu ô tô, yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, Nhớ tiếp tục điều khiển xe bán tải tông ngã xe đặc chủng rồi rời khỏi hiện trường. Khi dừng lại bên một con đường dân sinh, nam tài xế bỏ lại xe bán tải và bỏ trốn. Sau đó, người này bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, chiếc xe bán tải trên gắn biển số giả. Phương tiện do bạn của Nhớ thuê từ TPHCM đưa xuống xã Mỹ Yên và giao cho Nhớ điều khiển.