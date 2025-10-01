"Sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo"

Không gian kinh tế rộng lớn hơn, nguồn nhân lực tập trung hơn

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, việc hợp nhất 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thành tỉnh Đồng Tháp, với diện tích gần 6.000km2, dân số hơn 4,2 triệu người, đã mở ra không gian phát triển mới, trải dài từ biên giới giáp Campuchia, nơi đầu nguồn sông Tiền đến Biển Đông.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Không gian kinh tế rộng lớn hơn, nguồn nhân lực tập trung hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn là điều kiện để phát huy tối đa thế mạnh trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics và du lịch. Giao thương giữa vùng Đồng Tháp Mười, vùng biển Gò Công và các vùng lân cận sẽ tạo động lực kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nhất là với TPHCM.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Tháp đã thể hiện sự chủ động, năng động, sáng tạo.

Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tỉnh chưa khai thác hiệu quả tiềm năng kết nối vùng; chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh việc khó...

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục.

“Sức mạnh mềm” vượt qua mọi khó khăn

Tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị 6 nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận.

Ông yêu cầu Đảng bộ tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là kim chỉ nam để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội.

Đề cao tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới trong lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đồng Tháp cần phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông nhấn mạnh, sự đồng thuận và sức sáng tạo của nhân dân là “sức mạnh mềm” để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo; đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Quyết liệt thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh các nội dung phát triển kinh tế, ông lưu ý Đồng Tháp phải chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào tôn giáo, vùng biên giới.

Đồng thời tỉnh tiếp tục tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại biên giới, giao lưu văn hoá - kinh tế với các địa phương nước bạn Campuchia.

Tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Ngô Chí Cường được Bộ Chính trị giao trọng trách mới.