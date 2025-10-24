Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ với một số bộ trưởng

Chiều 24/10, Quốc hội nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 418/418 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (88,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Quốc hội đồng thời thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Kết quả, có 431/431 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (90,93% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ngoài ra, Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (89,03% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 422 đại biểu tán thành (89,03% tổng số đại biểu Quốc hội).