Chính phủ lần đầu tiên có nữ Phó Thủ tướng

Ngày 25/10, Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Chính phủ.

Theo đề nghị của Thủ tướng, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng, gồm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được thông qua với 429/430 đại biểu có mặt tán thành (90,51% tổng số đại biểu Quốc hội).

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 10 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó Thủ tướng.

Hai tân Phó Thủ tướng và các nhân sự mới được Quốc hội bầu nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ảnh: Phạm Thắng).

9 Phó Thủ tướng gồm các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng; Mai Văn Chính; Phạm Thị Thanh Trà và Hồ Quốc Dũng.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ một giáo viên của Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), bà Trà sau đó trở thành Phó trưởng Phòng Giáo dục, trước khi lần lượt nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở địa phương như Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Sau 2 năm đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, bà Trà trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 4/2008, sau đó bà làm Bí thư Thành ủy Yên Bái.

Giữa năm 2014, bà Trà được tín nhiệm giao giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Bà trở thành Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái vào tháng 10/2016, rồi có giai đoạn kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (10/2016-1/2017), sau đó là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (2/2017-10/2020).

Cuối năm 2020, bà được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Nội vụ.

Tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, có trình độ Thạc sĩ luật.

Tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (Ảnh: Phạm Thắng).

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông Dũng có thời gian dài công tác gắn với quê hương là tỉnh Bình Định cũ. Ông lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị ở địa phương như: Phó Chủ tịch huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Năm 2009, ông trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sau đó làm Phó Chủ tịch Thường trực 2 năm sau đó.

Tháng 11/2014, ông Dũng đảm nhận cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Sau gần 6 năm, tháng 10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, ông Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi tỉnh Bình Định hợp nhất với Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ cương vị này từ cuối tháng 6 đến nay.