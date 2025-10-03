Vĩnh Long sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển ở ĐBSCL trong 5 năm tới

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Đại hội đề ra phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề và phương châm Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Tham dự đại hội có ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành, địa phương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 499/500 đại biểu chính thức, đại diện cho 152.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long đọc diễn văn khai mạc Đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long cho biết, đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long. Đại hội đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh, mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng để tỉnh vươn lên phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, nhiệm kỳ qua, kinh tế địa phương tăng trưởng bình quân 5,58%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 85,31 triệu đồng/người/năm. Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách bình quân đạt 19.893 tỷ đồng/năm; hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện tốt. Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Vĩnh Long, Bến Tre cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,49%; hoàn thành xây dựng nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 2,3%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tại Đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

"Thành tựu của 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long (trước đây) trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để tỉnh Vĩnh Long mới bứt phá vươn lên hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới", ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh.

Người đứng đầu Tỉnh uỷ Vĩnh Long khẳng định, Đại hội xác định mục tiêu, “Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

"Đây là nhiệm vụ nặng nề, là thách thức to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tôi tin tưởng rằng, ngay trong đại hội này, cũng như quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội, chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp tích cực, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời tạo ra những bước tiến đột phá, để thực hiện được các mục tiêu mà Đại hội đề ra", Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Ngô Chí Cường bày tỏ.