Bộ máy Chính phủ có 3 tân Bộ trưởng

Tại kỳ họp lần thứ 10 ngày 25/10, Quốc hội khóa XV tiến hành công tác nhân sự với việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng 3 Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026, với 427/427 đại biểu có mặt tán thành (90,08% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Đức Thắng trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các nhân sự vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ảnh: Phạm Thắng).

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế). Ông là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung có thời gian dài trong sự nghiệp công tác gắn với ngành ngoại giao.

Từ một chuyên viên Bộ Ngoại giao, ông dần kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong Bộ như Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế; Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York (Hoa Kỳ).

Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ảnh: Phạm Thắng).

Cuối năm 2010, ông Trung trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và được phong hàm Đại sứ bậc II vào tháng 7/2011.

Sau 2 nhiệm kỳ giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đến tháng 3/2021, ông Trung đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và giữ vị trí này đến đầu năm 2025.

Tháng 2/2025, ông Trung được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và sau đó 6 tháng, ông được phân công giữ chức Quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở tỉnh Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua và nắm giữ nhiều vị trí công tác ở tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Ảnh: Phạm Thắng).

Đầu năm 2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, khi 3 địa phương Hậu Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ sáp nhập, Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (mới).

Cuối tháng 9, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê ở tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Phạm Thắng).

Sau thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, ông Thắng về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ cuối năm 2018. Ông là Ủy viên rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2022, ông Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau gần 3 năm đảm nhiệm cương vị này, ông tiếp tục được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7.

Đến ngày 17/7, Thủ tướng điều động ông Trần Đức Thắng về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.