Quốc hội đồng ý bổ sung Phó Thủ tướng

Chiều 24/10, Quốc hội nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng.

Sau đó, Quốc hội họp tại hội trường nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Phúc).

Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV được Quốc hội thông qua với 430/434 đại biểu có mặt tham gia (90,72% tổng số đại biểu Quốc hội).

Hiện tại, bộ máy Chính phủ lãnh đạo ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có 7 Phó Thủ tướng, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.

Hồi đầu tháng 10, Bộ Chính trị thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai để Trung ương thực hiện giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng.

Cùng ngày, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các nội dung trên.

Theo chương trình nghị sự, sáng 25/10, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.