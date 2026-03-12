Xăng dầu hạ giá, ngành đường sắt giảm giá vé từ ngày 13/3

Ngày 12/3, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị vừa ra thông báo giảm giá vé hành khách và cước vận chuyển hàng hóa từ 0h ngày 13/3.

Theo thông báo, giá vé hành khách trên tất cả đoàn tàu giảm 3%, còn cước vận chuyển hàng hóa giảm 4%.

Ngành đường sắt giảm giá vé sau khi giá nhiên liệu trong nước giảm (Ảnh: M.H.).

Quyết định này được đưa ra sau khi liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước vào ngày 11/3. Mức giảm giá xăng dầu khoảng 12,43% so với thời điểm 15h ngày 7/3.

Trước đó, ngày 8/3, giá vé hành khách tăng 10% và cước vận chuyển hàng hóa tăng 15% do giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh. Việc giảm giá lần này cho thấy chi phí nhiên liệu tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá dịch vụ vận tải đường sắt.

Ngành đường sắt kỳ vọng việc điều chỉnh giảm giá vé tàu và cước vận chuyển hàng hóa sẽ góp phần hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp khi giá nhiên liệu hạ nhiệt.