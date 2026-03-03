TPHCM miễn phí vé xe buýt, metro ngày bầu cử 15/3

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) vừa thông báo miễn phí vé đi xe buýt và metro trong ngày 15/3. Việc này nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của cử tri đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, nhà chức trách miễn phí vé trên 109 tuyến buýt có trợ giá. Chính sách này cũng áp dụng cho một số tuyến không trợ giá, gồm: 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Hành khách đi tàu điện Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: Ngọc Tân).

Cùng ngày, tuyến Metro số 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên cũng sẽ phục vụ miễn phí cho người dân.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự và tăng cường giám sát trực tuyến qua GPS/camera để đảm bảo hoạt động chuyên chở hành khách trong ngày bầu cử được xuyên suốt, an toàn.

Thông tin lộ trình, thời gian hoạt động của các tuyến buýt và tàu điện sẽ được cập nhật liên tục trên ứng dụng MultiGo để cử tri chủ động lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp.