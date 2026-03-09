Nhiều nhà xe ở TPHCM tăng giá vé khi dầu diesel lên hơn 30.000 đồng/lít

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hãng xe khách Ngọc Thương (chạy tuyến TPHCM - Bình Định cũ) đăng thông báo về việc tăng giá vé một số chuyến từ ngày 8/3 cho đến khi giá nhiên liệu ổn định trở lại.

Theo nhà xe này, trước đây vé tuyến TPHCM - Bình Định có giá 300.000 đồng, nay tăng lên 320.000 đồng/vé.

Nhà xe cho biết, giá dầu diesel trên thị trường tăng mạnh, khiến chi phí vận hành của doanh nghiệp bị đội lên. Việc tăng giá vé để đảm bảo duy trì chất lượng phục vụ và hoạt động ổn định trên các tuyến khai thác.

“Đây là giá vé ngày 9/3. Nếu những ngày tới giá xăng dầu tiếp tục tăng, nhà xe sẽ điều chỉnh”, đại diện nhà xe cho biết.

Hành khách mua vé xe tại Bến xe Miền Tây (Ảnh: An Huy).

Nhà xe Cô Hai (tuyến TPHCM đi các tỉnh khu vực Tây Nguyên) cũng thông báo về việc thay đổi toàn bộ giá vé cho các tuyến từ ngày 8/3. Tuy nhiên, đơn vị chưa nêu cụ thể mức tăng. Cũng trên chặng TPHCM đi Tây Nguyên, nhà xe Phương Hồng Lĩnh thông báo tăng khoảng 20% giá vé.

Cùng lúc, nhà xe Hải Luân (tuyến Đắk Lắk đi TPHCM, Cần Thơ) thông báo tăng 50.000 đồng/vé. Theo đơn vị này, giá xăng dầu tăng mạnh khiến chi phí vận hành tăng đáng kể.

“Dù đã cố gắng giữ giá vé ổn định, để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự thoải mái của hành khách, nhà xe buộc phải điều chỉnh giá”, đại diện nhà xe cho biết.

Bên cạnh đó, một số nhà xe khác có tuyến từ TPHCM đi các tỉnh cũng thông báo tăng giá vé xe khách vì giá nhiên liệu tăng đột biến.

Trong khi nhiều nhà xe thông báo tới hành khách về việc tăng giá vé, đại diện một số bến xe tại TPHCM cho biết, họ chưa nhận được thông tin doanh nghiệp vận tải tăng giá vé xe khách trong đợt này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây, cho biết, sau 2 ngày điều chỉnh giá xăng dầu, đơn vị chưa ghi nhận doanh nghiệp vận tải nào tại bến đề nghị tăng giá vé.

Theo ông Tiến, doanh nghiệp vận tải có quyền tự quyết việc điều chỉnh giá vé bằng cách gửi kê khai về Sở Xây dựng TPHCM xem xét. Bến xe chỉ kiểm tra việc nhà xe bán vé có đúng mức giá đã đăng ký hay không.

Đại diện Bến xe Miền Đông cũng cho biết, đến nay chưa nhận thông báo tăng giá vé từ các đơn vị vận tải hoặc đề nghị hỗ trợ. “Có thể trong tuần này các doanh nghiệp sẽ có động thái điều chỉnh”, vị này cho biết.