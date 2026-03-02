Xác minh thông tin quán bún bò ở Huế “đuổi” tài xế xe tải dịp Tết

Tối 2/3, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, đã giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc chủ một quán bún bò trên địa bàn có hành vi phân biệt, đuổi tài xế xe tải trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đang phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm rõ thông tin phản ánh, nếu xác định chủ hàng quán, nhân viên có phát ngôn, hành vi không chuẩn mực sẽ chấn chỉnh, thậm chí xử phạt hành chính theo quy định.

Chủ tài khoản Facebook tự nhận tài xế xe đầu kéo, đăng tải nội dung "bóc phốt" một quán ăn ở Huế (Ảnh chụp lại màn hình điện thoại).

Trường hợp thông tin phản ánh không đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý người đăng tải thông tin thất thiệt, tránh tình trạng phát ngôn tùy tiện trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Trước đó, vào ngày 22/2 (mùng 8 Tết Bính Ngọ 2026), tài khoản Facebook có tên Q.S.T., tự nhận là tài xế xe đầu kéo, đăng tải video cùng nội dung “bóc phốt” một quán bún bò ở đầu phía Bắc đường tránh Huế (nhánh quốc lộ 1), đoạn qua địa bàn các phường Kim Trà và Hương Trà.

Trong nội dung đăng tải, chủ tài khoản cho biết, sáng mùng 8 Tết, anh và đồng nghiệp điều khiển phương tiện đi trên đường tránh Huế theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 8h cùng ngày, khi đến đầu phía Bắc của tuyến đường này, các tài xế ghé vào một quán bún bò để ăn sáng nhưng không được tiếp đón, bị “đuổi thẳng” với ngôn từ thiếu nhã nhặn.

Người này cho rằng ngày thường quán vẫn bán cho tài xế xe tải và xe đầu kéo, nhưng dịp Tết chỉ phục vụ xe khách, phương tiện cỡ lớn không được chào đón. Tuy nhiên, chủ tài khoản không chỉ rõ tên quán đã đuổi mình và cũng không có các bằng chứng để chứng minh cho thông tin đăng tải.

Sau khi bị từ chối, nam tài xế cho biết đã ghé một quán khác cách đó khoảng 200m để ăn và được đón tiếp niềm nở.

Nội dung “bóc phốt” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, trong đó có nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay quán ăn bị phản ánh.