Bát phở giá 550.000 đồng giữa lòng nước Anh ở nhà hàng Việt đỏ lửa 24 năm

Chính thức ra mắt thực khách vào năm 2002, Sông Quê được coi là một trong những nhà hàng Việt lâu đời ở khu vực Shoreditch - Spitalfields ở thủ đô London (Anh).

Suốt 24 năm qua, quán vẫn đỏ lửa mỗi ngày, duy trì lượng khách ổn định. Sau đó, quán đã mở thêm chi nhánh mới cách địa điểm cũ khoảng 1,6km, chuyên phục vụ các món về phở kèm theo một số món ăn đã trở nên quen thuộc với thực khách như gỏi cuốn, nộm đu đủ xanh, sườn cừu nướng, bánh khọt...

Không gian bên trong nhà hàng (Ảnh: Phoebe Pearson).

Theo chia sẻ của đại diện nhà hàng, một trong những ước mơ ấp ủ của họ khi tới London lập nghiệp là mở quán phở với không gian ấm cúng. Bát phở có nước dùng nóng bốc khói, hòa chung với bánh phở mềm mượt, tạo nên nét khác biệt với nền ẩm thực ở nơi xứ người.

"Mỗi tô phở của chúng tôi đều phản ánh những giá trị mà cha từng nhiều lần nhắc nhở khi xây dựng nhà hàng. Đó là sự kiên nhẫn, tôn trọng nghề, nấu ăn bằng trái tim như ngày còn nấu nướng ở căn bếp gia đình xưa kia", đại diện quán phở nói.

Khác với nhiều nhà hàng châu Á khi xuất hiện ở phương Tây sẽ điều chỉnh hương vị sao cho phù hợp khẩu vị của người nước ngoài, nhà hàng vẫn giữ nguyên cách nấu nướng kiểu truyền thống Việt Nam.

Bước chân vào quán, thực khách sẽ thấy cách bài trí bên trong khá đơn giản. Đó là những bộ bàn ghế gỗ được xếp cạnh nhau san sát. Trên tường có treo tranh và thực đơn viết tay. Vào thời điểm cuối tuần, khách thường xuyên phải chờ mới có bàn.

Tô phở tái nạm có giá 550.000 đồng (Ảnh: Sông Quê Phở Bar’s).

Trong các món phở phục vụ tại quán, món ăn được gọi nhiều nhất là phở bò tái nạm. Đó là những miếng thịt bò thái lát mỏng còn màu hồng tươi, được đầu bếp xếp phủ lên trên những bánh phở. Một nắm hành lá thái nhỏ, ngập trong nước dùng nóng hổi.

Khi phục vụ mang bát phở tới, khách ngửi ngay thấy mùi hồi quế thoảng trong nước dùng đậm đà, thơm gia vị.

Nhà hàng có thêm món bún bò Huế nổi tiếng ăn kèm nạm bò chín kỹ, chả làm từ thịt lợn cùng rất nhiều rau thơm ăn kèm. Tùy theo sở thích của mình, khách có thể gọi món khác như bún gà nướng với phần đùi gà tẩm ướp gia vị đậm đà, nổi rõ vị cay. Sau khi nướng thơm, phần gà có lớp da cháy cạnh ăn đã miệng.

Món ăn khác cũng lấy lòng thực khách là bò nướng cuốn lá lốt ăn kèm lạc rang, lá bạc hà với thứ nước mắm chua ngọt. Một số món nhậu ăn chơi có thể kể tới mực chiên giòn vị cay, bánh khọt tôm làm từ trứng và bột ngô đổ trong khay nhỏ. Thưởng thức lúc nóng sốt, thực khách sẽ chấm đẫm trong nước sốt cay ngọt vừa vị.

Món bò cuốn lá lốt (Ảnh: Sông Quê Phở Bar’s).

Giá một tô phở đặc biệt (gồm tái, nạm, gân) là 15,5 bảng Anh (550.000 đồng). Phở gà cũng có mức giá tương đương. Phở tôm có giá 16,5 bảng Anh (580.000 đồng). Bún bò Huế và phở bò kho đều đồng giá 16,5 bảng Anh (580.000 đồng).

Đặc điểm chung các món ăn của quán là rau thơm và gia vị rất phong phú. Rau húng, lá bạc hà, hành lá là những thứ rau gia vị được dùng nhiều nhất, tạo cảm giác đưa đẩy khẩu vị và khác biệt so với nhiều nhà hàng châu Á ở London vốn khá tiết kiệm rau xanh.

"Quán không tiết kiệm rau ăn kèm", chị Grace Dent, một thực khách người Anh, nhận xét.

Sau 24 năm đi vào hoạt động, hiện thời gian kinh doanh của quán đã ổn định và mở cửa cả tuần. Quán bắt đầu đón khách từ 11h30 tới 21h30. Mức giá mỗi khách khoảng 25 bảng Anh/người (880.000 đồng), chưa bao gồm đồ uống và phí phục vụ.