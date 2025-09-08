Nhiều người trượt ngã khi đi qua dãy nắp cống ở TPHCM

Chiều 8/9, ghi nhận của phóng viên Dân trí, hẻm 942 rộng khoảng 2m, từ đầu hẻm có đoạn nắp cống dài khoảng 30m được lắp đặt liền kề nhau. Mỗi nắp cống được bo quanh viền bằng kim loại, ở giữa là bê tông, xung quanh các nắp cống có khung cố định.

Các nắp cống đặt nối tiếp tạo thành hai đường kim loại chạy song song như đường ray xe lửa, nhiều vị trí có độ chênh với mặt đường.

Người đi xe máy trượt ngã khi đi qua dãy nắp cống tại hẻm 942 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo người dân, hệ thống cống thoát nước này vừa được lắp đặt khoảng 3 tháng. Sau khi lắp đặt, tình trạng ngập úng tại khu vực đã được cải thiện; tuy nhiên, khung nắp cống bằng kim loại, không có độ ma sát khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa.

Nhiều người chạy xe máy qua khu vực này phải di chuyển chậm, tránh đi lên bề mặt kim loại. Một số người phải rà hai chân để giữ thăng bằng.

Người dân phải rà hai chân để giữ thăng bằng khi đi qua con hẻm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Phú (34 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) cho biết, anh thường xuyên chứng kiến cảnh người dân bị trượt ngã khi đi qua đoạn nắp cống trong hẻm 942.

“Trong cơn mưa chiều qua, hai người lớn tuổi đi bộ qua hẻm này bị trơn trượt, ngã xuống đường. Tôi chạy ra đỡ thì thấy một người bị xây xát và chảy máu. Hầu như ngày nào cũng có người té ngã khi đi qua nắp cống trong hẻm này", anh Phú kể.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Thủ Đức cho biết, phường đã nắm thông tin phản ánh từ người dân và sẽ kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực.