Lập biên bản tài xế Mercedes lạng lách, tạt đầu xe tải ở TPHCM

Ngày 8/9, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT TPHCM lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.H.P. (SN 1998, tài xế Mercedes) về hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Theo quy định, tài xế P. sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng với lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và phạt 800.000-1.000.000 đồng với lỗi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT An Sương mời tài xế Mercedes lên trụ sở làm việc (Ảnh: PC08).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh tài xế lái ô tô hiệu Mercedes biển số 51L-177.xx có hành vi lạng lách trên đường gây mất an toàn giao thông. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 7/9, tại đường Lê Quang Đạo (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng xác minh và yêu cầu anh P. (tài xế ô tô) đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, anh P. cho biết, trong lúc lái ô tô chạy trên đường Lê Quang Đạo, do có việc gấp nên anh nhiều lần xin tài xế xe tải nhường đường nhưng không thành. Khi đến trước số nhà 64/12, Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, anh P. tăng ga và bất ngờ chuyển làn để "dằn mặt" tài xế xe tải.

Anh P. thừa nhận trong lúc chuyển làn đã không bật tín hiệu báo trước và không thắt dây đai an toàn trong lúc lái xe.