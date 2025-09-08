Tạm ngưng hoạt động cơ sở nha khoa có bác sĩ đánh khách hàng ở TPHCM

Ngày 8/9, UBND phường Hạnh Thông phối hợp với Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, sau khi xảy ra vụ nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở này hành hung.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phòng khám có dấu hiệu chưa đảm bảo hoạt động về chuyên môn kỹ thuật và cơ sở vật chất được phê duyệt. Nhân sự không đủ điều kiện, không đảm bảo có giấy phép chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và chưa đăng ký hành nghề tại Sở Y tế.

Cơ sở nha khoa bị tố hành hung khách ở phường Hạnh Thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám Tuyết Chinh tạm ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Ngoài ra, phòng khám phải có văn bản giải trình về hoạt động của cơ sở, cung cấp các hồ sơ giấy tờ còn thiếu theo yêu cầu. Đồng thời, cơ sở chỉ được đăng tải quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp danh mục kỹ thuật được duyệt.

Trước đó vào chiều 3/9, chị N.T.T.T. đến Công an phường Hạnh Thông trình báo về việc bị bà N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) tấn công tại phòng khám.

Theo chị T., vào khoảng 14h30 cùng ngày, chị đến phòng khám nha khoa Tuyết Chinh yêu cầu lễ tân cho gặp bà C. để trao đổi về việc chưa hài lòng với kết quả điều trị niềng răng tại cơ sở này. 3 phút sau, bà C. xuất hiện và hai bên lời qua tiếng lại.

Chị T. bị đa chấn thương sau vụ việc, phải vào bệnh viện điều trị (Ảnh: Lam Giang).

Sau đó, chủ cơ sở nha khoa cầm gậy đe dọa, kéo ngã chị T. và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Lúc này, một phụ nữ khác lên tiếng can ngăn, cũng bị bà C. tác động. Vụ việc đã được người chứng kiến ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội.

“Lúc đó, tôi hoảng sợ, không nghĩ một bác sĩ lại có hành động côn đồ như vậy. Vụ việc khiến tôi bị chấn thương phần mềm, phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của tôi cũng bị bà C. làm hỏng”, chị T. nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.