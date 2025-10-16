Xác minh clip tranh nhau nhiều cọc tiền trong quán cà phê ở Hà Nội

Ngày 16/10, chỉ huy Công an xã Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an TP xác minh vụ xô xát, tranh nhau tiền xảy ra trên địa bàn.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh nhiều người tụ tập tại quán cà phê ở một tòa nhà, giằng co túi tiền có hàng chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Từng cọc tiền được nhặt vội vào túi (Ảnh: Cắt từ clip).

Người đăng bài cho biết sự việc xảy ra tối 15/10, tại một khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, Hà Nội, liên quan đến tiền số.

Nội dung clip cho thấy, một phụ nữ mặc áo kẻ bị một người khác giữ lại, liên tục kêu "gọi công an đến". Trong khi đó, nhiều người xung quanh tranh thủ nhặt những cọc tiền vung vãi trên sàn, bỏ vào túi.

"Khi có kết quả điều tra cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", chỉ huy Công an xã Gia Lâm nói.