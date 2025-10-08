Xác minh clip bé trai nghi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số ở Tây Ninh

Ngày 8/10, mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh một bé trai đạp xe bán vé số tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), nghi bị một người phụ nữ đi xe máy lấy mất 140 tờ vé số.

Theo nội dung clip, vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 7/10. Bé trai trong clip cho biết, em cùng mẹ đi bán vé số dạo, còn cha ở nhà trông em nhỏ và đang tìm việc làm. Gia đình em quê ở tỉnh An Giang, mới trở lại xã Đức Hòa (Tây Ninh) khoảng một tháng nay.

Bé trai lái xe đạp đuổi theo người phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng cùng ngày, mẹ đưa cho bé trai 140 tờ vé số để đi bán. Trong lúc di chuyển trên một đoạn đường ở xã Đức Hòa, khi chưa bán được tờ nào, bé bị một người phụ nữ đi xe máy dừng lại hỏi mua vé số. Khi em đưa toàn bộ xấp vé số, người phụ nữ bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, bé trai cố gắng đạp xe đuổi theo nhưng không may bị ngã xuống đường. Hình ảnh vụ việc được camera của một nhà dân gần đó ghi lại.

Một người đàn ông lái ô tô đi ngang qua chứng kiến sự việc đã dừng xe hỏi thăm, động viên và đưa em đến Công an xã Đức Hòa trình báo.

Liên quan vụ việc, UBND xã Đức Hòa đã chỉ đạo Công an xã Đức Hòa xác minh đoạn clip, truy xét người phụ nữ nghi giật vé số của bé trai.