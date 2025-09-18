Xác minh clip "tổng tài" ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Ngày 18/9, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Hình ảnh người đàn ông giơ tay ra hiệu lệnh dừng đánh (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Người đánh nam nhân viên (trái) và người ra hiệu dừng đánh (Ảnh: Chụp màn hình).

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở.

Thấy nhóm khách không dừng hút thuốc, nhân viên tiếp tục nhắc. Sau lần nhắc thứ 3, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Sau đó, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Một lúc sau, nhóm khách rời đi.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát quay lại.