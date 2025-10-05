Xác minh clip tài xế xe máy tông vào ô tô đang dừng ở chân cầu Thanh Trì

Ngày 5/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào đuôi ô tô trên đường (đoạn lối xuống cầu Thanh Trì, TP Hà Nội). Đáng chú ý, người đăng tải bài viết cho hay nguyên nhân vụ việc do tài xế ô tô dừng xe ngay tại làn xe máy trên đường để mua ổi.

Từ hình ảnh clip cho thấy, một nam thanh niên đang điều khiển xe máy thì tông thẳng vào đuôi ô tô màu trắng đỗ tại làn xe máy trên đường. Bên cạnh ô tô, một người đàn ông đang đứng bán ổi ven đường. Cú tông mạnh khiến lái xe máy bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất, chiếc mũ bảo hiểm của tài xế xe máy cũng bị văng xa khoảng 2m.

Hình ảnh lái xe máy tông thẳng vào ô tô đỗ trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc tài xế ô tô sai khi dừng xe trên đường để mua hàng, thì lái xe máy cũng không chú ý quan sát dẫn tới vụ va chạm.

Liên quan tới sự việc, cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị chưa nhận được trình báo của người dân về vụ va chạm nêu trên.

"Như hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra tại quốc lộ 1B, đoạn qua xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Tuy nhiên, Đội CSGT đường bộ số 5 sẽ xác minh đoạn clip nêu trên để làm rõ vụ việc", vị đại diện nói.

Một tài xế ô tô dừng đỗ ven đường để mua ổi bị CSGT phát hiện, xử lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trong các ngày 17 và 18/3, Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp với lực lượng chức năng đã tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng người dân tụ tập buôn bán, ô tô dừng đỗ sai quy định trên quốc lộ 1B (đoạn dưới chân cầu Thanh Trì), gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo cảnh sát, qua ghi nhận thực tế, nhiều tài xế ô tô dừng đỗ ngay trên phần đường dành cho xe cơ giới để mua hàng (ổi), khiến các phương tiện phía sau bị ùn ứ, xe máy phải lấn vào làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 5, cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với công an phường sở tại tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.