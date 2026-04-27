Xác định danh tính cô gái trẻ điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.P.T. (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) về nhiều hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định P.T. điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3 không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ; phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái.

Hình ảnh vi phạm của P.T. bị camera hành trình của phương tiện ô tô ghi lại được (Ảnh: Đ.X.).

Cảnh sát xác định, P.T. điều khiển xe máy đi ngược chiều lúc 8h5 ngày 26/4 tại km17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, hướng Hải Phòng đi Móng Cái.

Cùng vụ việc, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chị B.T.H. (SN 1987, trú xã Hải Ninh, Quảng Ninh), là chủ xe biển số 14K1-161.xx, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Ngoài ra, chị H.K.A. (SN 2009, trú tại xã Yên Lãng, Phú Thọ) bị xử phạt do ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Tổng mức xử phạt đối với ba người trên là 16,5 triệu đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ điều khiển xe máy biển kiểm soát 14K1-161.xx, chở theo một người khác, di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc. Người này còn đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.