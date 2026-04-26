Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt giữa đường ray khi tàu đang lao đến

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, tài xế N.T.T. (36 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị xử phạt 5,9 triệu đồng do có hành vi cố tình vượt qua đường sắt khi gác chắn đã hạ. Vụ việc diễn ra lúc 10h45 cùng ngày, tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tại thôn Trì Bình (xã Bình Sơn).

Ô tô mắc kẹt giữa gác chắn đường sắt (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm này, nhiều ô tô đoàn rước dâu đi trên quốc lộ 1A rẽ vào một tuyến đường nhánh có điểm giao cắt với đường sắt. Khi một số xe trong đoàn đã đi qua điểm giao cắt, có tín hiệu báo tàu đang đến. Lúc này gác chắn từ từ hạ xuống nhưng tài xế T. vẫn không cho xe dừng lại. Ô tô do tài xế này điều khiển vừa đến giữa đường ray thì gác chắn hạ hết nên xe bị mắc kẹt.

Thấy vậy, nhiều tài xế đi cùng đoàn chạy đến giúp đưa ô tô mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khoảng 1 phút sau, tàu hỏa lao đến.

Làm việc với cảnh sát, tài xế T. cho biết đã mượn xe người thân để chở đoàn rước dâu. Do thấy một số xe trong đoàn đã vượt qua đường sắt nên anh T. cho xe chạy theo rồi mắc kẹt.

Trước đó ngày 23/4, một người đàn ông điều khiển xe máy đã tông gãy gác chắn tại điểm giao cắt giữa đường sắt và tỉnh lộ 623C (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.