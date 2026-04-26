Một phụ nữ bị người đàn ông hành hung tại quán nhậu

Ngày 26/4, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về việc một người đàn ông đánh phụ nữ xảy ra trên địa bàn. Theo vị này, Công an phường đã cử lực lượng đến quán nhậu liên quan để trích xuất camera, phục vụ công tác điều tra.

Camera ghi lại cảnh người phụ nữ bị một nam giới hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị một nam giới hành hung.

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra vào gần 22h ngày 24/4. Thời điểm này, người phụ nữ (được cho là quản lý quán) đang phụ bưng xô đá để dọn dẹp bàn thì có một người đàn ông tiến đến, dùng chân đá về phía trước mặt, sau đó tiếp tục dùng tay đánh vào mặt nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ loạng choạng ngã. May mắn, một số người có mặt đã kịp thời đỡ nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều thanh niên trong quán can ngăn.

Clip về vụ việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của người đàn ông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe.