Hai cô gái đi xe máy ngược chiều trên đường cao tốc

Chiều 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xác minh hình ảnh hai cô gái đi trên một xe máy, đi ngược chiều trên đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái (đoạn qua Quảng Yên, Quảng Ninh). Cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm, xe máy không lắp gương chiếu hậu.

"Qua xác minh ban đầu, chủ chiếc xe máy mang BKS 14K1-161.xx là chị B.T.H. (ở Quảng Ninh). Chúng tôi đang mời những người liên quan lên cơ quan công an để làm việc", vị đại diện nói.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 14K1-161.xx, phía sau chở theo một cô gái khác, di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc. Đáng chú ý, người điều khiển xe máy còn đi ngược chiều đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.