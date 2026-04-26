Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu ở Sơn La

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào khoảng 10h30 ngày 26/4, ông Lưu Viết T. (41 tuổi, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) điều khiển ô tô khách BKS 29B-170xx chở 25 người, lưu thông trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai để đi xã Vân Hồ (Sơn La).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Trung Hiếu).

Khi đến khu vực trên, do đoạn đường đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp, lái xe không quen địa hình nên không làm chủ được tay lái khiến phương tiện đã lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Ô tô khách hư hỏng nặng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức phương án cứu nạn người bị tai nạn (Ảnh: Trung Hiếu).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người bị thương (Ảnh: Trung Hiếu).

Công an tỉnh Sơn La xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn do tuyến đường dốc, nhiều khúc cua, mặt đường hẹp, lái xe không quen đường dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.