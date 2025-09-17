Xã vừa bị lũ quét phải di dân khỏi vùng nguy hiểm trước áp thấp nhiệt đới

Ngày 17/9, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp, kịp thời thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và duy trì thông tin liên lạc để xử lý tình huống xấu.

Lũ quét ở xã Lâm Sơn vào chiều 15/9 (Ảnh: Khánh Vĩnh).

Bên cạnh đó, các địa phương cần theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra; chủ động và kiên quyết sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Riêng xã Lâm Sơn (nơi vừa xảy ra lũ quét) và một số xã phía tây nam của tỉnh, cần tiếp tục thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro; rà soát điểm xung yếu, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng chốt chặn tại ngầm, cầu tràn để bảo đảm an toàn tính mạng.

Trước đó, vào chiều 15/9, do mưa lớn diện rộng, tại xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra lũ quét tại một số con suối trên địa bàn, rất may không gây thiệt hại về người.

Về tài sản, lũ quét gây hư hại một số diện tích cây lâu năm như chôm chôm, măng cụt và nhà màng nông nghiệp, tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.