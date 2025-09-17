Xã vừa bị lũ quét phải di dân khỏi vùng nguy hiểm trước áp thấp nhiệt đới
(Dân trí) - Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông. Riêng xã Lâm Sơn, nơi vừa xảy ra lũ quét, phải rà soát điểm xung yếu và sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Ngày 17/9, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.
UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp, kịp thời thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và duy trì thông tin liên lạc để xử lý tình huống xấu.
Bên cạnh đó, các địa phương cần theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra; chủ động và kiên quyết sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Riêng xã Lâm Sơn (nơi vừa xảy ra lũ quét) và một số xã phía tây nam của tỉnh, cần tiếp tục thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro; rà soát điểm xung yếu, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng chốt chặn tại ngầm, cầu tràn để bảo đảm an toàn tính mạng.
Trước đó, vào chiều 15/9, do mưa lớn diện rộng, tại xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra lũ quét tại một số con suối trên địa bàn, rất may không gây thiệt hại về người.
Về tài sản, lũ quét gây hư hại một số diện tích cây lâu năm như chôm chôm, măng cụt và nhà màng nông nghiệp, tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 17/9, áp thấp nhiệt đới ở gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào biển Đông trong ngày 18/9.
Cũng theo trung tâm dự báo, từ chiều đến tối 17/9, khu vực từ thành phố Huế đến tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh ở Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.