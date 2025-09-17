Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Khiếu nại thông báo của chánh án

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Khánh Hòa đã ra văn bản ghi nhận anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có đơn khiếu nại thông báo của Chánh án TAND Khu vực 4 - Khánh Hòa (TAND khu vực 4) về việc bác đơn xin hoãn thi hành án phạt tù đối với bị cáo này.

Trần Huỳnh Kiệt là bị cáo trong vụ án hình sự, đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Vợ chồng Kiệt và 2 con nhỏ (Ảnh: Nguyễn Huỳnh).

Trong vụ án này, Kiệt là bị cáo, còn bị hại là chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ Kiệt). Hiện 2 người đã đăng ký kết hôn và có 2 con chung (một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi).

Nội dung đơn khiếu nại của Kiệt nêu, bị cáo hiện ở cùng với chị T. và 2 con nhỏ trong phòng trọ thuê tại phường Ninh Hòa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi anh phải một mình gánh vác kinh tế cho 4 miệng ăn.

“Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Bản thân tôi là lao động duy nhất trong gia đình với nghề làm thợ sơn để nuôi vợ và 2 con nhỏ. Nếu phải chấp hành hình phạt 3 năm tù theo quyết định thi hành án ngay tại thời điểm này, vợ và 2 con nhỏ của tôi sẽ gặp khó khăn lớn”, trong đơn Kiệt trình bày.

Trong đơn Kiệt nêu, căn cứ chính sách nhân đạo của pháp luật nhà nước và điểm c Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015, bị cáo đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xin được hoãn thi hành án phạt tù.

Đến ngày 16/9, bị cáo nhận được văn bản của Chánh án TAND khu vực 4 thông báo không chấp nhận việc xin hoãn chấp hành hình phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt.

Bị cáo này cho rằng thông báo của Chánh án TAND khu vực 4 là không thấu tình đạt lý. Do đó, Kiệt có văn bản khiếu nại lên TAND tỉnh Khánh Hòa để giải quyết, xem xét hoãn thi hành hình phạt tù.

Kiệt còn cho rằng việc TAND khu vực 4 xác minh vợ anh có khả năng lao động để từ đó kết luận anh không phải là lao động duy nhất là quá hà khắc, nghiệt ngã đối với gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, cho biết điểm c Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù có nêu: “Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, Trần Huỳnh Kiệt bị kết án 3 năm tù theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi phạm tội này không thuộc trường hợp các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác được xếp vào loại rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng.

Luật sư Hà cho rằng, đơn xin hoãn thi hành án đã được chính quyền địa phương xác nhận bị cáo là lao động duy nhất, hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với điểm c Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015.

Cũng theo luật sư Hà, trên thực tế, từ khi chị T. sinh hai con đến nay, chị phải ở nhà chăm sóc con nhỏ, còn Kiệt là người lao động duy nhất chu cấp cho cả gia đình. Ngoài khoản thu nhập của Kiệt, gia đình này không có nguồn thu nào khác. Điều đó chứng minh Kiệt là lao động duy nhất hoàn toàn có cơ sở.

“Từ những nhận định này, theo tôi, tòa xem xét hoãn thi hành án phạt tù cho Kiệt là thấu tình, đạt lý”, luật sư Hà nhận định.